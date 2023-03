La banca andorrana "no preveu" afectacions per la crisi de Credit Suisse

Actualitzada 16/03/2023 a les 16:48

Els bancs andorrans no preveuen "cap impacte" en la seva gestió davant la crisi de Credit Suisse. Andorran Banking indica en nota de premsa que les tres entitats bancàries ja havien pres mesures preventives en el darrer any i mig per reduir la seva exposició "fins a mínims". Tot i això, l'associació assegura que les entitats, juntament amb l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), estan monitoritzant l'evolució del banc suís.En aquest sentit, l'associació recorda que la banca andorrana "gaudeix d'unes bones ràtios de solvència i liquiditat per sobre de la mitjana dels bancs europeus, fet que suposa que estan ben capitalitzades amb un excés de liquiditat improtant". Així, conclouen que "igual que la resta de banca europea, l'andorrana compleix amb escreix la darrera normatica europea en matèria de requeriments de capital i liquiditat".