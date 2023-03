L'IPC puja al 7,5% al febrer

Actualitzada 16/03/2023 a les 10:13

La inflació del febrer ha pujat al 7,5% segons publica avui Estadística confirmant la dada d'evolució interanual avançada a principis de març. L'augment de l'Índex de Preus al Consum (IPC) una dècima respecte al gener està motivat per l'increment dels preus dels aliments i les begudes no alcohòliques que s'han encarit un 2,2% i per l'ascens, més moderat, del grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que han registrat un alça del 0,4%, segons recull l'informe. Estadística assenyala que la pujada s'ha vist compensada per la rebaixa de preus de vestit i calçat que ha tingut una variació mensual del 6,2%.L'IPC del febrer del 2022 va ser del 4,1% i la inflació subjacent d'aquest any, que no té en compte energia i productes frescos, se situa en el 5,8%, segons indica Estadística. L'encariment de preus als països veïns ha augmentat al 6% a Espanya, una dècima més que al gener, i al 6,3% a França, tres dècimes per sobre del mes anterior.