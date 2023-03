Actualitzada 16/03/2023 a les 16:46

El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) del govern espanyol ha adjudicat per un import total de 720.720 euros la redacció de l'estudi informatiu de millores de l'N-260, entre la Seu d'Urgell i Adrall. L'objectiu de l'estudi, segons indica el govern en nota de premsa, és definir i comparar les alternatives per millorar l'N-260 entre les dues poblacions lleidatanes. Així, l'informe serà utilitzat com a base per a un expedient d'informació pública i a un tràmit d'avaluació d'impacte ambiental, amb la finalitat de poder seleccionar l"'alternativa més adequada".