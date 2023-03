Jutgen per robatoris un home que dormia al carrer

Actualitzada 16/03/2023 a les 15:50

El Tribunal de Corts està jutjant avui un home acusat d'accedir fent servir la força a diversos emplaçaments del país i, en alguna d'aquestes ocasions, de robar diners i altres objectes personals. El processat ha assegurat no recordar els fets dels quals se l'acusa, que haurien succeït el febrer de 2022. El que sí que ha pogut confirmar és que aquells dies dormia al carrer, ja que "no tenia diners suficients per pagar un hotel i tampoc per menjar". Així mateix, ha explicat que està diagnosticat d'esquizofrènia desorganitzada des de fa set anys i que de vegades la seva malaltia el fa perdre el control, sobretot quan no pren la medicació.Un dels fets dels quals se l'acusa és d'haver entrat a un habitatge de la capital. La dona que hi viu ha declarat que sempre es deixa la clau posada per fora -"un mal costum", segons ella- i que aquell dia, quan va arribar a casa, va trobar que faltaven 1.000 euros. Després de denunciar els fets, la propietària del pis la va informar que havien vist un home dormint a la zona de comptadors. Segons la fiscalia, les càmeres de seguretat d'un hotel d'Escaldes-Engordany també haurien gravat l'home accedint a una habitació i emportant-se les dues bosses de mà que hi havia. A més, el van gravar entrant en un gimnàs, on va trencar el vidre i va robar el telèfon mòbil de l'empresa i la caixa enregistradora.Els agents del cos de seguretat el van detenir una nit de febrer, després d'intentar accedir a diversos establiments, el van trobar 600 euros a sobre i diverses targetes doblegades que hauria fet servir per accedir als portals dels edificis. Des d'aquest moment, l'acusat ha estat al centre penitenciari i sota tractament, i avui ha declarat estar preparat per reinserir-se a la societat.