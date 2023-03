El líder ‘taronja’ defensa que DA és l’únic partit que pot guanyar a les set parròquies

“Nosaltres no farem una campa­nya en contra de ningú”, va assegurar ahir el cap de llista de Demòcrates, Xavier Espot, que va defensar que DA és l’únic partit preparat per governar, una tasca que “és molt seriosa i que requereix molta exigència”. Un discurs d’obertura que va servir per recordar als rivals polítics que la gestió de l’Estat demana experiència i rigor “per fer front al previst, l’imprevist i l’imprevisible”, va remarcar Espot, que va assegurar que els darrers quatre anys “he estat un malson per als ministres perquè el que teníem entre mans era molt seriós”.



De fet, durant bona

