Els monitors d'esquí veuen poc suport de les institucions

Els professionals se senten substituïts per mà d’obra més barata

L’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) ha posat de manifest en un comunicat “l’inexistent suport crònic que patim els professionals per part de les administracions, com també del sector privat”. L’entitat denuncia “la lenta però contínua disminució d’educadors andorrans al país, substituïts per mà d’obra més econòmica”, amb referència a la celebració del congrés de l’Interski 2023 a partir del 26 de març.



Andorra participarà en aquest congrés a l’estació finlandesa de Levi, gràcies a l’acord de l’AAME amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Munta­nya (EFPEM), dos representants de la qual prendran part a l’esdeveniment. Tot i això,