Els bancs van concedir 702 hipoteques l'any passat

Actualitzada 16/03/2023 a les 11:04

El nombre d'hipoteques atorgades pels bancs l'any passat va ser de 702, mostrant una disminució del 20,6% respecte al 2021, quan se'n van atorgar 884. L'informe publicat avui per Estadística concreta que durant el segon semestre se'n van concedir 285, una disminució "significativa" en comparació a les 417 del primer semestre.Tal com va indicar ahir el ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, el 2022 va tancar amb 651 hipoteques per a ús residencial. La xifra suposa una disminució del 16% en comparació al 2021. Destaquen les hipoteques concedides a les parròquies de la Massana i Encamp, amb 141 i 123 respectivament. Les dades indiquen que totes les parròquies van decréixer menys Escaldes-Engordany, que augmenta un 12,7% respecte a l'any anterior.El valor total de les hipoteques donades per les entitats en el global d'any va ascendir a 375,5 milions d'euros, sent l'import màxim concedit a Andorra la Vella, amb 93 milions d'euros. Estadística indica que l'any passat el valor total de crèdits hipotecaris donats pels bancs va ser de 204 milions, augmentant un 9,8% en comparació al 2021. L'informe destaca el creixement del 86,4% i del 67%, respectivament, en les parròquies d'Ordino i d'Escaldes-Engordany.La xifra d'hipoteques per a la compra d'hotels, locals, promocions i terrenys va ser de 51, amb una disminució de més de la meitat respecte a l'any anterior. El valor total de les hipoteques per altres usos va ser de 171,5 milions d'euros, segons detalla l'informe. Finalment, s'indica que 662 crèdits van ser concedits a titulars nacionals i 40 a estrangers.