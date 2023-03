Els accessos a la banca en línia de MoraBanc pugen un 24% amb relació al 2021

Actualitzada 16/03/2023 a les 06:34

MoraBanc Digital va tancar el 2022 amb un 24% més d’accessos a la banca en línia en comparació amb l’any anterior. Tanmateix, durant el darrer any es van fer un 29,3% més d’operacions per internet, xifres que confirmen “la contínua migració dels clients des de les oficines als canals digitals”. Per tipologia, MoraBanc indica en un comunicat que les gestions més habituals són els traspassos i transferència de diners, que han crescut un 33% i suposen un 82% del total d’operacions realitzades.La resta d’operacions, com ara les relacionades amb les targetes o la gestió de valors, tot i ser menys freqüents, també creixen, destacant les relacionades amb la banca d’empreses (23%). D’altra banda, el telèfon mòbil ha estat el canal d’accés més utilitzat, amb un 67%. Daniel Martínez, responsable de digitalització d’experiència de client, destaca que “el 2022 ha estat un any exigent per tot el procés d’integració amb BSA Banc”.