Actualitzada 16/03/2023 a les 12:17

Les parelles que viuen al Principat estan formades majoritàriament per residents estrangers, segons conclou un informa d'Estadística que indica que el 63,4% de les parelles són de no andorrans, per un 26,1% integrades per ciutadans nacionals. L'estudi recull que hi ha un 10,4% de parelles formades per un andorrà i un estranger, segons dades de l'any passat i que mostren percentatges que es mantenen estables pels tres grups en tot l'històric disponible, que es remunta al 2015.Estadística especifica el nombre de llars per parròquia, que corresponen a la distribució de la població. Andorra la Vella encapçala la llista amb 11.840 llars, a Escaldes n'hi ha 6.621 i l'últim lloc és per a Ordino amb 2.419 llars. L'informe destaca que Canillo és la parròquia que més ha augmentat en nombre de llars entre des del 2015 al 2022, amb un 77,7% més, fins a 2.942, seguida de la Massana que puja un 32,4%. Escaldes registra el creixement menor durant aquest període amb un 15,2% d'augment.