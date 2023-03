DA tindria 6 consellers a la nacional, PS-SDP, 4, i Andorra Endavant i Concòrdia, 2

Actualitzada 16/03/2023 a les 13:13

El resultat de l'enquesta política en representació electoral donaria 6 consellers per la llista nacional a Demòcrates, la candidatura de PS-SDP obtindria 4 escons, Andorra Endavant en tindria dos i Concòrdia també comptaria amb dos consellers. Els percentatges de vots recollits en la mostra indiquen que Liberals i Acció no aconseguiria cap representant amb la llista nacional.En aquest sentit, el coordinador de l'àrea de sociologia de l'ARI, Joan Micó, ha destacat que "habitualment els partits de dreta o centredreta tenen més vot ocult", en una referència clara a Acció i L'A, si bé també ha destacat que el marge d'error amb partits més petits pot ser més gran. Tanmateix, Micó ha defensat que "els nous partits han entrat amb molta empenta, serà difícil que no tinguin cap conseller". A més, el coordinador ha defensat que "aquesta campanya electoral serà encara més decisiva perquè hi ha molts candidats que encara no són coneguts, mentre que els que porten més temps buscaran consolidar-se".