DA celebra els resultats de l'enquesta però demana prudència

Actualitzada 16/03/2023 a les 18:13

Demòcrates surt amb avantatge. El secretari general de DA, Jaume Serra, ha celebrat aquesta tarda els resultats que ha deixat l’enquesta d’Andorra Recerca i Inovació que dona la victòria a la formació taronja. Tanmateix, Serra ha demanat “prudència” perquè encara no ha començat la campanya si bé ha reconegut “una certa satisfacció”.“L’enquesta definitiva és la del 2 d’abril; cal una certa prudència perquè la campanya electoral no ha començat” ha defensat Serra que també ha reconegut que les dades “mostren que hi ha un desgast però també perquè venim d’unes notes de valoració no vistes”.D’altra banda, el secretari general ha recordat també que el sistema electoral demana “guanyar moltes parròquies per fer majoria absoluta”, si bé ha apuntat que encara que hi hagi una desviació de 3 punts entre l’enquesta i el resultat final” els resultats per als taronges serien molt positius. “No és la nit electoral; si em pregunta si ens agradaria guanyar 6 a 4 o sis a 3 doncs clar” ha sentencia Serra.