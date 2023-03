El Ministeri Fiscal demana tres anys d’inhabilitació i vint mesos de presó condicional per a un agent del cos de seguretat per discriminar i amenaçar de mort un altre agent

El Ministeri Fiscal demana tres anys d’inhabilitació i 20 mesos de presó condicional per a un policia per discriminar i amenaçar de mort un company del cos de seguretat. Els fets dels quals se l’acusa van succeir el 30 d’octubre del 2020. El processat es trobava patrullant a la capital amb un altre company i, en un moment donat, li va demanar que aturés el vehicle davant l’edifici administratiu de la policia, on hi havia un grup d’agents. Aleshores, tal com van narrar els implicats i van corroborar diversos testimonis durant el judici celebrat ahir pel Tribunal de Corts, l’acusat