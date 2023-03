Cal Pal recorda els refugiats

Actualitzada 16/03/2023 a les 19:48

Cal Pal ha inaugurat aquesta tarda l'exposició sobre memòria històrica Refugiats. Andorra, país d'acollida. La mostra que es pot veure a l'espai sociocultural de la Cortinada recull cartells que mostren creacions artístiques, fotografies de cases i hotels on es va fer l'acollida de la població que arribava al Principat, panells per explicar la tasca dels guies de muntanya que ajudaven els refugiats, i objectes dels refugiats, entre d'altres.La mostra ha estat inaugurada pel promotor de l'exposició i representant de Cal Pal, Carles Enseñat, el comissari de l'exposició, Xavier Llovera, la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, i la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy. L'exposició vol retre homenatge a tots els refugiats que han passat per Andorra al llarg de la història i plantejar una reflexió d'actualitat recordant que segons l'ACNUR hi ha més de 103 milions de persones que han fugit de casa seva a causa de conflictes.