Una avaria redueix el parc solar de Grau Roig

El parc solar de Grau Roig no està operant al cent per cent de la seva capacitat, segons va assenyalar FEDA en un comunicat, en el qual assegurava que la instal·lació “està funcionant sota vigilància per controlar l’adequat funcionament” i es preveu augmentar la càrrega progressivament fins arribar al cent per cent en quinze dies. Així, fins ara el parc solar opera a un 70% de la seva capacitat després de la detecció d’un problema en els inversors, aparells elèctrics que serveixen per transformar un corrent continu, com el que generen les plaques fotovoltaiques, en corrent altern com el que circula per la xarxa elèctrica. A més, FEDA precisava que aquest problema amb els inversors s’emmarca dins de la normalitat d’un període de prova “i l’empresa constructora s’ha fet càrrec de la substitució dels aparells”.La companyia elèctrica va assegurar que les maniobres que es van haver de fer no van afectar la clientela ni el transport i distribució d’electricitat al Principat.