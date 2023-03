Recorregut de bus modificat per a l'L2, L3 i L4

Actualitzada 15/03/2023 a les 06:46

El recorregut de les línies L2, L3 i L4 quedarà demà modificat en el pas per l’avinguda Consell de la Terra, de les 9.30 a les 15 hores, a causa de l’emplaçament de vehicles per a la construcció. Durant aquestes hores, el trajecte alternatiu de l’autobús es farà per l’avinguda de les Nacions Unides.