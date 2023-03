Es convoquen vuit places d'agent penitenciari

Actualitzada 15/03/2023 a les 19:42

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, l’obertura de l’edicte per cobrir vuit places d’agent penitenciari per al Departament d’Institucions Penitenciàries. Del total de places que ara es liciten, 4 són de nova creació i 4 són per jubilació. Les places permeten cobrir actualment llocs vacants dins del cos. Aquest lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del Cos Penitenciari, amb una retribució anyal bruta de 25.438,38 euros, distribuïda en tretze pagues.Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria públic han de disposar de la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets d’acord amb la legislació vigent, ser major d’edat, disposar del títol de batxillerat o diplomatura equivalent, tenir el permís de conduir B2 i disposar del diploma de català en nivell B2 o superior.D'altra banda, avui el Govern també ha donat llum verda perquè 6 inspectors majors de Policia iniciïn l’etapa en període de prova, després de finalitzar de forma satisfactòria el període de formació. L’objectiu dels nous nomenaments, que s’han desenvolupat mitjançant concurs-oposició per promoció interna, és poder dotar d’un comandament B1 a cada unitat de les diferents àrees del Departament de Policia.El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, una nova convocatòria d’exàmens oficials de llengua catalana de nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 per als candidats lliures. Aquesta és la segona convocatòria de l’any 2023. Les inscripcions per poder-se presentar als exàmens estaran obertes del 17 al 27 d’abril, ambdós dies inclosos, i s’hauran de fer de forma telemàtica a www.e-tramits.ad. El preu de la inscripció és de 17,15 euros i els no-residents han d’enviar la sol·licitud d’informació o atorgament del número d’identificació administrativa i una còpia del passaport o document d’identitat a catala_examens@govern.adEl Govern en funcions ha informat avui de les dades sanitàries referents a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. El nombre total de casos fins a la data és de 47.908. Hi ha hagut 47.734 altes i les defuncions vinculades a la malaltia sumen 159. Hi ha 15 casos actius, cap d’ells requereix ser ingressat.