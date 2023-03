La nova normativa flexibilitza el pas de temporer a resident reduint els anys d’experiència que cal acreditar

Accedir a la quota general serà més senzill a partir de l’abril vinent. Una modificació que està preparant el Govern permetrà que un temporer que hagi realitzat només una campanya pugui accedir a la quota general acreditant una experiència de dos anys. Un requisit que es redueix per als temporers que hagin realitzat dues temporades, els quals hauran d’acreditar un únic any d’experiència. De fet, el mes de febrer passat el Govern ja va anunciar que a partir del 3 d’abril tots aquells que hagin realitzat tres temporades al Principat (consecutives o no) podran accedir a la quota general de

