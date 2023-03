Les mesures d'estalvi deixen d'estar vigents a partir d'avui

Durant aquests mesos Andorra ha estalviat prop d’un 4%

Les mesures per reduir el consum energètic deixen d’estar vigents a partir d’avui. Tal com va anunciar l’executiu la setmana passada al consell de ministres, les mesures obligatòries per estalviar energia no es van renovar, fet que permet de nou a les empreses tornar a la situació habitual. Cal recordar que, entre d’altres, les mesures d’estalvi obligaven a controlar la temperatura dels establiments o a apagar els cartells publicitaris una vegada l’establiment quedava tancat. Durant els mesos en els quals el decret va estar en vigor Andorra va poder estalviar un 4,2 per cent de l’energia.



Els resultats de les mesures