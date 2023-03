La CG-1 és la via que registra més intensitat diària de vehicles, uns 35.000

La CG-2 entre el Quilòmetre 0 i Encamp suporta de 18.000 a 24.000 desplaçaments

La carretera general 1, que uneix Andorra la Vella amb la frontera amb Espanya, és la via que registra una intensitat mitjana diària (IMD) més gran entre totes les que hi ha al país. Així ho reflecteixen les dades recopilades pel departament de Mobilitat, segons les quals la CG-1 suporta entre 30.000 i 35.000 vehicles de mitjana diària. La IMD és una mitjana del pas de vehicles per un lloc determinat. Entre les vies amb més circulació al llarg de l’any, segons les dades facilitades pel Govern, hi ha també la carretera general 2, que va des de la rotonda