La junta electoral es declara incompetent sobre la inscripció d'un votant

Actualitzada 15/03/2023 a les 16:41

La junta electoral s'ha declarat "incompetent" per resoldre una consulta plantejada pel comú de Canillo sobre la inscripció d'un votant en el cens electoral, segons la resolució publicada aquesta tarda al BOPA. La corporació demanava si podia inscriure un elector perquè pugui participar en els comicis del 2 d'abril, ja que havia estat donat de baixa del cens per "una actuació d'ofici del comú", ja que se l'havia esborrat de la inscripció en descobrir-se una duplicitat en el cens de població.El comú explica en la consulta a la junta electoral que "per error", es va eliminar la inscripció del votant "que portava aparellada la constància del passaport andorrà i per tant la que li donava dret al vot i que automàticament feia que aparegués a la llista de persones amb dret a vot en el moment de configurar-se aquesta". La corporació havia deixat vigent la inscripció on no constava el passaport andorrà del votant i per això "no figurava en la llista electoral definitiva per automatisme del sistema" i no pot exercir el dret a vot en les eleccions generals, després d'haver pogut participar en convocatòries electorals anteriors.Canillo demanava si podia esmenar l'error i la resolució de la qual ha estat ponent Meritxell Verdú afirma que "les qüestions relatives a la confecció de les llistes electorals no entren dins les funcions que la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum li atribueix expressament, de manera que escau declarar la incompetència de la Junta Electoral quant a la consulta efectuada".La junta electoral respon a més que l'afectat pot obrir la via judicial ja que al·lega que la llei estableix que "contra les decisions dels comuns, incloent o excloent alguna persona de la llista electoral, els interessats podran interposar recurs davant els tribunals dins els 8 dies naturals següents a la seva publicació". I incideix que si el recurs es fonamenta en la lesió d’un dret fonamental es regularà pel procediment urgent i preferent previst en la Constitució.