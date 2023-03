L'executiu i el Consell Superior avaluen prendre accions per informacions d'un mitjà català

Actualitzada 15/03/2023 a les 19:10

El ministre de Finances i Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha explicat que el Govern i el Consell Superior de Justícia "estan avaluant si el nivell de comentaris o informació donada per un mitjà autonòmic espanyol poden ser objecte d'alguna acció més proactiva" per part de les dues instàncies. Marquina ha respost en la roda de premsa posterior al consell de ministres a preguntes sobre les accions per l'emissió d'un programa a una televisió catalana i ha remarcat que l'executiu "està més centrat i concentrat" en continuar les polítiques per governar i "el que no fa és fer ressó de qualsevol notícia poc fonamentada". I ha remarcat que els continguts que s'estan tractant "són aspectes que s'estan tornant a publicar" i alguns han estat objecte de querelles "i les que han estat admeses a tràmit s'han acabat arxivant".El ministre en funcions ha afirmat que les accions que es puguin adoptar "dependran de l'anàlisi de la informació donada i tinc entès que no s'acaba aquí. Hi ha la voluntat de desprestigiar institucions andorranes, el Govern i persones al capdavant d'institucions". I ha manifestat que per això "seguirem d'aprop que es diu per valorar si escau o no prendre alguna mesura". Marquina ha insistit que l'executiu està més centrat en governar que "en seguir el mitjà autonòmic espanyol" i a mesura que vagin passant els esdeveniments es prendran les decisions.