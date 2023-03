L'ADA proposa igualar la baixa a 20 setmanes per a pares i mares

Actualitzada 15/03/2023 a les 13:21

Proposta en ferm de l'ADA perquè pares i mares tinguin el mateix permís de "naixement". Una proposta que l'associació posa sobre la taula dels partits perquè en la propera legislatura s'implementi una baixa "igualitària i intransferible" que acabi amb la segregació social que es produeix entre homes i dones quan neix un nadó.En aquest sentit, des de l'associació es recorda que el fet que els permisos no siguin igualitaris o siguin transferibles fan que en la majoria d'ocasions sigui la mare qui s'acabi fent càrrec de la cura del nadó, degut als estereotips implantats en la societat patriarcal actual.Així la proposta el que fa és igualar a setmanes per a la dona i per a l'home el permís de naixement, el qual ha de ser intransferible i remunerar amb el 100% del salari. Una proposta, però que l'ADA creu que s'hauria d'anar implementant de forma progressiva en 4 anys. Pel que fa al permís per a la cura de l'infant el que es fa és igualar-lo pels dos sexes.Segons les primeres estimacions de l'associació, la inversió necessària seria d'uns 670.000 euros anuals, a partir del quart any.