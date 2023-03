L'ADA presenta una proposta per tenir un permís de naixement “igualitari”

Actualitzada 15/03/2023 a les 06:40

L’Associació de Dones (ADA) presentarà avui la seva proposta per un “permís de naixement igualitari i intransferible” amb la voluntat de lluitar per la igualtat entre homes i dones. L’associació presentarà la proposta en el seu nou local, a l’espai Encaix que el comú d’Andorra la Vella ha adequat a l’antiga Batllia, a l’edifici de les Columnes, per a diferents col·lectius. L’ADA assenyala que el canvi de seu social des de l’edifici sociorecreatiu de l’avinguda Fiter i Rossell d’Escaldes-Engordany s’ha decidit perquè es tracta “d’una ubicació més cèntrica i més còmoda per fer la nostra tasca, tant a nivell associatiu com també i sobretot per tenir un punt de rebuda”.