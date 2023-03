Govern destinarà 10 milions als avals per a la compra d'un pis

Actualitzada 15/03/2023 a les 19:14

Govern destinarà 20 milions d'euros a mesures per incentivar la compra d'una primera residència. El consell de ministres ha aprovat aquest matí un programa de fins a 10 milions d'euros per avalar el 20% del valor total del préstec hipotecari per a les persones que volen accedir al crèdit de compra d'un pis, i un segon de 10 milions d'euros per a subvencionar anualment als beneficiaris del programa amb ajuts d'entre el 35 i el 15% de la despesa financera del préstec al llarg de la hipoteca.El ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, estima que entre 150 i 200 famílies es podran beneficiar de l'ajut, que té com a objectiu rebaixar la pressió del mercat de lloguer fomentant la compra. Per la seva banda, el ministre de Finances en funcions, Cesar Marquina, ha concretat que l'import mínim de la subvenció anual es correspon a pisos de 450.000 euros -fixat com l'import màxim permès d'hipoteca per accedir a l'ajut-, mentre que el màxim de la subvenció s'atorgarà a aquells habitatges d'entre 200.000 i 250.000 euros, i per tant a les famílies amb menys recursos.Per tal de poder accedir al programa d'avals cal haver residit un mínim de 7 anys al país -ininterromputs o amb excepcions per estudis o causa major-; no tenir un patrimoni superior al 25% del valor total del préstec hipotecari que es vol sol·licitar, i formalitzar la compra d'un habitatge destinat a la seva residència principal. D'aquesta manera, s'estableix que la residència s'haurà de fer efectiva en un termini màxim de 12 mesos després d'haver-se aprovat l'accés al programa. Filloy ha especificat que per tal de mitigar el possible mal ús del programa, en cas de voler vendre el pis adquirit s'hauran de retornar els imports subvencionats de Govern, mentre que en casos de venda passats fins a 10 anys de l'inici de l'ajut les subvencions s'hauran de retornar multiplicades per tres.El programa entrarà en vigor el 22 d'abril, un mes després de la seva publicació, prevista pel dimecres de la setmana vinent. Aleshores, l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) publicarà a la seva pàgina web el formulari amb tota la documentació necessària per accedir a l'ajut. La subvenció s'haurà de presentar a l'INH acompanyada d'un certificat favorable previ per part de l'entitat bancària de concessió del préstec. Posteriorment, es traslladarà a la Comissió Tècnica, que valorarà la sol·licitud i la resoldrà.Marquina ha indicat que els 10 milions d'euros destinats als avals provenen del programa obert a Govern pels crèdits tous, mentre que els 10 milions corresponents a les partides per a les subvencions s'hauran de tenir en compte als següents pressupostos.Finalment, Filloy ha explicat que l'executiu ja ha peritat els 12 edificis i 3 pisos que es van presentar a la convocatòria per a l'adquisició d'edificis en desús per destinar a polítiques d'habitatge de preus assequibles. Els propietaris tenen fins al 20 de març per presentar les ofertes reals de compra, que han de ser iguals o inferiors a la proposta de Govern. L'obertura d'ofertes es farà el 24 d'aquest mes.