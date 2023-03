Els accessos a la banca online de MoraBanc pugen un 24%

Actualitzada 15/03/2023 a les 12:17

MoraBanc Digital va tancar el 2022 amb un 24% més d'accessos a la banca online en comparació a l'any anterior. Tanmateix, durant el darrer any es va fer un 29,3% més d'operacions per internet, xifres que confirmen "la contínua migració dels clients des de les oficines als canals digitals".Per tipologia, MoraBanc indica que les gestions més habituals són els traspassos i transferència de diners que han crescut un 33%, i suposen un 82% del total d'operacions realitzades. La resta d'operacions, com ara les relacionades amb les targetes o la gestió de valors, tot i ser menys freqüents, també creixen, destacant les relacionades amb la banca d'empreses que han crescut un 23%. D'altra banda, el telèfon mòbil ha estat el canal d'accés més utilitzat amb un 67%.