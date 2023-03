Andorra acollirà al maig l'Esports City League 

Actualitzada 15/03/2023 a les 17:56

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern enfuncions i president d'Andorra Business, Jordi Gallardo, i el CEO d'Encom, companyia gestora de la marca DreamHack a Espanya, Arturo Castelló han anunciat avui en una roda de premsa que Andorra es converteix en seu oficial d'Esports City League, la competició d'esports electrònics amateur més gran d'Espanya, que comença ara la seva tercera temporada. Aquest acord comporta la celebració al Principat de l'Esports City Fest, un esdeveniment internacional i obert al públic que tindrà lloc alpoliesportiu d’Andorra els propers 20 i 21 de maig.Les inscripcions per a l'Esports City League Andorra estan obertes. Es tracta de la primera lliga internacional del sector al país, tothom hi pot competir de forma gratuïta tan individualment com amb equip. Els guanyadors representaran a Andorra en una lliga internacional.L'Esports City Fest Andorra, serà l'esdeveniment d'esports electrònics on jugadors i equips andorrans competiran contra ciutats espanyoles i portugueses, amb l'objectiu de guanyar i classificar-se per a la Dreamhack Valencia, una competició que se celebren dos cops l'any, que reuneix de mitjana més de 65.000 visitants.L'esdeveniment també té un vessant d’entreteniment, adreçat als seguidors del món dels videojocs i del “Urban Style” que podran gaudir de diferents espais on s'organitzaran espectacles Freestyle, com; batalles de rap, espais de realitat virtual i simuladors, un torneig de bàsquet 3X3 organitzat per la Federació andorrana, i també hi haurà zones per descansar. Paral·lelament, un grup seleccionat de creadors de continguts digitals (influencers) que acompanyen l'eSports City League hi participaran oferint als visitants l'oportunitat de poder conèixer els seus ídols. A més, recentment, s’acaba de confirmar que hi haurà la presència d’un circuit professional de Clash Royale pel que la part amateur confluïrà i gaudirà d’una variant professional.