El Carnet Jove obra el termini per formar part del jurat del Festival Ull Nu

Actualitzada 15/03/2023 a les 14:50

El Festival Ull Nu 2023, que se celebra del 9 al 14 de maig, comptarà un any més amb el Jurat Carnet Jove. Aquest, estarà integrat exclusivament per joves de 16 a 30 anys que atorgaran el Premi Carnet Jove al Millor Curtmetratge, valorat en 500 € i el Premi Carnet Jove al Millor Llargmetratge/Migmetratge, valorat en 700 €. Durant els dies del Festival, el jurat visualitzarà tots els curtmetratges i llargmetratges a concurs, compartirà una estona amb el jurat oficial del Festival i assistirà a diferents activitats i esdeveniments del certamen.Aquelles persones que s'hi vulguin presentar hauran d'accedir al web carnetjove.ad/juratcarnetjove, emplenar el formulari amb les seves dades, respondre a la pregunta "per què vull formar part del Jurat Carnet Jove?" i adjuntar una crítica d'una pel·lícula, sèrie, documental o de qualsevol peça audiovisual que elles considerin. La crítica ha de ser en català i pot ser en format escrit (entre 1.600 i 3.200 caràcters) o en format audiovisual (un màxim d'un 1 minut). La convocatòria està oberta fins al 16 d'abril a les 23.59 hores.