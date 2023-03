Dos milions per millores energètiques a edificis

Actualitzada 15/03/2023 a les 19:34

El consell de ministres ha aprovat avui obrir la convocatòria per el programa Renova del 2023 que està dotat amb 2 milions d'euros per a ajuts per fer millores d'eficiència energètica. El ministre en funcions Cesar Marquina ha recordat que es tracta de subvencions per a producció de calor, per a instal·lació de plaques fotovoltaiques, entre d'altres, amb els mateixos condicionants d'edicions anteriors que fixen que els habitatges no poden ser de més de 130 metres quadrats. En el cas d'energia solar la petició dels ajuts no té restriccions.Marquina ha remarcat que les dotacions del 2022 s'han esgotat. La primera va ser de 2 milions i després es va fer una suplementària d1'5 milions que també es va exhaurir i que han quedat pendents 28 sol·licituds per un import d'uns 450.000 euros que seran les primeres que entraran en el pressupost d'aquest exercici.El titular de Finances en funcions ha estat qüestionat sobre la preocupació del Govern pels problemes de Credit Suisse. Cesar Marquina ha manifestat que es va tractar amb Andorran Banking la situació del Silicon Valley Bank pel neguit que havia sorgit pel possible efecte contagi a Andorra i a les places financeres europees i s'ha considerat que "ha passat l'efecte bola" per la intervenció de les autoritats nord-americanes. I ha remarcat que cal estar pendents de l'evolució del banc "però el tallafoc imposat hauria funcionat".Respecte a Credit Suisse ha recalcat que la situació és molt diferent perquè feia temps que es parlava dels problemes de liquiditat. I ha indicat que "es tracta de fets sobrevinguts i que han sorprès i hem de guardar distància per valorar els fets i l'efecte que podria tenir". Credit Suisse Bank ha sol·licitat suport del banc central de Suïssa i la crisi financera que ha provocat ha derivat en la caiguda de totes les borses mundials.