Dos arrestats per conduir amb taxes d'1,09 i 1,32 d'alcoholèmia

El balanç policial corresponent a aquest inici de setmana indica que dues persones residents al país van ser controlades per conduir sota els efectes de l'alcohol. Es tracta de dos residents, de 22 i 34 anys, que van donar positiu amb taxes d'1,09 i 1,32, respectivament.D'altra banda, els agents han arrestat altres tres persones per possessió de drogues. Dues de les detencions van tenir lloc a la frontera del riu Runer i una a la frontera amb França. Concretament, es va intervenir una dona resident de 33 anys amb dues pastilles d'èxtasi, un altre resident de 53 amb un gram de cocaïna i un no resident de 35 anys amb 0,9 grams de cocaïna.