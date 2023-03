Detingut un home de vint anys per intentar agredir els agents de policia

Els fets van tenir lloc en un local d’oci nocturn de Canillo el cap de setmana

La policia va detenir un home de vint anys per un delicte contra la funció pública i el patrimoni durant el cap de setmana passat. L’arrestat va intentar agredir els empleats de seguretat d’un establiment d’oci nocturn a Canillo, a més de causar danys a la porta del local, segons va informar el cos de l’ordre en el comunicat de detencions setmanals. En el moment que van arribar els agents, el jove es va llançar contra els policies i per aquest motiu van procedir a la seva detenció.



D’altra banda, divendres a les 11.15 hores a Escaldes-Engordany un home no resident