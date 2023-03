Detingut un home per amenaçar amb un revòlver

Actualitzada 15/03/2023 a les 10:03

Un home de 46 anys va ser detingut el dilluns a la tarda per portar i amenaçar amb una arma prohibida, un revòlver del calibre 22 introduïda de forma il·legal al país, segons informa la policia. El succés va tenir lloc el dilluns a la matinada en un local d'oci nocturn del Pas de la Casa, quan el personal de l'establiment va haver de cridar l'atenció al detingut diverses vegades pel seu comportament cap a un grup de clients de la discoteca.L'home, resident al país, va marxar del lloc amenaçant que anava a buscar una arma, fet pel qual quan va tornar al local un dels seus empleats li va impedir l'entrada. El cos relata que va ser aleshores quan l'arrestat es va dur la mà al maluc per mostrar la crossa de la pistola. Dos dels treballadors de la discoteca van impedir que l'home agafés l'arma i el van reduir, prenent-li el revòlver. Tot i això, finament el resident va aconseguir fugir, causant que la policia iniciés la seva recerca. L'home es va acabar lliurant al despatx local del Pas de la Casa el dilluns a la tarda.Els agents van constatar que el detingut no té permís d'armes i que el revòlver estava buit de munició i sense registrar. Després de diversos registres, el cos va comprovar que l'home no es trobava en possessió de cap altra arma. El resident és acusat d'un delicte contra la seguretat col·lectiva, un contra la integritat física i moral, i d'un contra la llibertat. L'arrestat va passar a disposició judicial dimarts a la nit.