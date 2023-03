Beques de formació gratuïta per a dones emprenedores

Andorra i els EUA convoquen la segona edició del programa

L’ambaixadora dels Estats Units a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, van presentar dilluns la segona edició del programa gratuït de formació per a dones emprenedores del govern estatunidenc Academy for Women Entrepreneurs (AWE), que tindrà lloc entre el maig i l’octubre al país. El programa convoca 15 beques per a emprenedores i es desenvoluparà en col·laboració amb l’Associació de Dones.



La convocatòria està oberta a emprenedores de qualsevol nacionalitat, residents al país, que hagin creat una empresa emergent en els darrers quatre anys o que

