Acord per desenvolupar activitats de recerca i innovació al Principat

Actualitzada 15/03/2023 a les 12:32

L'institut universitari NextG, associat a la Universitat Europea-IMF (eUNIV), i ACTINN, el clúster de la innovació i de les noves tecnologies d'Andorra, han signat un acord de cooperació científica adreçat a cooperar per a impulsar projectes de valor afegit que aportin competitivitat a l'ecosistema empresarial andorrà i impulsar activitats de recerca i de promoció institucional i/o esdeveniments en els respectius àmbits d'actuació o de creació.L'àmbit de recerca i de reflexió científica i tecnològica es podrà focalitzar, entre d'altres, en noves tecnologies tals com la intel·ligència artificial (IA), Big Data, Algoritmes, Machine Learning, Blockchain, Robòtica, Internet of Things (IoT) i Bio-tecnologia.