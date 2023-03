13.500 euros per promocionar les edicions nacionals

Actualitzada 15/03/2023 a les 17:33

La ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, ha signat avui a la tarda un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Editors d'Andorra amb l'objectiu d'impulsar les activitats de l'associació i formalitzar així la bona entesa entre ambdues parts que ja s'està desenvolupant actualment. L'acord regula el suport a les activitats de l'associació per tal que les puguin portar a terme de la manera més eficaç i eficient.D’aquesta manera, l’entesa entre ambdues parts es formalitza amb l’aportació econòmica, per part del Ministeri, de 13.500 euros per portar la participació de l’associació, a més de la Fira de Madrid, a la Fira del llibre del Pirineu a Organyà i a la Setmana del llibre en català de Barcelona.La ministra ha manifestat que el conveni permet complir els objectius del ministeri per “fomentar la lectura, la promoció de la literatura andorrana i el suport al sector editorial nacional".