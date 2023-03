La Síndica General, Roser Suñé, ha demanat aquesta tarda "serenor" amb els debats que facin referència al Coprincipat. En el seu discurs per l'aniversari de la Carta Magna, la Síndica, que ha citat el primer article del text ("el règim polític d'Andorra és el Coprincipat parlamentari") ha assegurat que "aquesta frase d'una precisió indiscutible ens defineix com a Estat" motiu pel qual ha demanat "serenor en els debats quan parlem de la nostra configuració, perquè la solidesa del nostre país és un bé preuat que hem de tenir present en tot moment".En les seves paraules, Suñé ha destacat que la Constitució ha estat "una via que ens ha enfortit com a nació moderna dins del conjunt dels estats" i ha destacat que el text és plenament vigent perquè els pares fundadors van tenir la "capacitat d'avançar-se als esdeveniments futurs".Així, Suñé ha citat l'article 31 de la Constitució -el qual fa referència al fet que l'Estat "ha de vetllar per la utilització racional del sòl"- per defensar aquesta vigència. "Les polítiques de postcreixement han de ser el pilar de la nostra acció política i han de formar part d'un debat rigorós" ha asseverat la Síndica General.Pel que fa a la negociació amb la Unió Europea, Suñé ha destacat que ha estat "una negociació llarga i complexa, que requerirà un esforç conjunt, generós i intel·ligent, per part de tots", i ha sentenciat que "la por no és bona consellera, en canvi, la claredat en l'exposició dels treballs ha de permetre crear un entorn facilitador per comprendre l'abast de tota la negociació" ha remarcat Suñé.Per últim, la Síndica, que ha encoratjat a la ciutadania a participar en les eleccions del proper 2 d'abril, ha posat en valor també la tasca realitzada durant una legislatura marcada per la pandèmia, però també ha demanat cura "en el treball parlamentari".