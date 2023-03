Govern adjudica subvencions a esdeveniments i associacions culturals

Actualitzada 13/03/2023 a les 07:29

El darrer número del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) ha publicat diversos edictes en què s’adjudiquen subvencions a esdeveniments i activitats culturals. A l’Associació Ull Nu s’ha adjudicat un ajut de 44.500 euros anuals, per als anys 2023, 2024, 2025 i 2026, per tirar endavant el festival que organitza cada exercici. Per la seva banda, l’Associació d’Editors d’An- dorra ha estat subvencionada amb 13.500 euros per dur a terme les seves activitats.En el cas de l’Associació d’Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra, la subvenció del ministeri de Cultura és de 15.000 euros. També s’ha atorgat un ajut, en aquest cas de 32.000 euros per a l’any 2023 i de 20.000 per a l’any 2024, a l’Associació de Saxofonistes d’Andorra. Finalment, segons s’indica al BOPA, el ministeri de Cultura subven- cionarà amb 20.000 euros el 2023 i amb 20.000 euros el 2024 l’Associació Andorra Lírica.