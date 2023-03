Actualitzada 13/03/2023 a les 06:32

El Govern ha aprovat la licitació de la contractació dels serveis de programació per dur a terme el projecte de transformació dels processos i gestions documentals del departament de policia, mitjançant un concurs nacional, procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Els treballs tenen per objecte transformar progressivament els processos i gestions documentals a l’entorn digital per donar compliment a les normatives establertes en aquest àmbit.