Les previsions són excel·lents per als establiments que es troben a peu de pista

Andorra torna a ser aquest any escenari per a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí. Grandvalira acull del 13 al 19 de març els 25 millors esquiadors de totes les disciplines alpines, i els hotelers preveuen que l’episodi afavoreixi les dades d’ocupació. “Esdeveniments com aquest sempre són benvinguts i la sensació és que segurament tindrem una bona ocupació durant tota la setmana”, afirma Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), tot lamentant que encara no disposen de les dades exactes d’ocupació per a aquestes dates. Per la seva banda, Meritxell Cassi, directora de l’associació d’Autèntics