Els debats tractaran temes d’actualitat, durarant un hora i s’emetran en directe

Diari TV, la televisió del Diari d’Andorra, ha organitzat cinc cara a cara que tindran lloc la segona setmana de la campanya electoral amb la participació de tots els partits que es presenten als comicis del 2 d’abril. Els debats seran temàtics, d’una hora de duració i s’emetran cada dia en directe a les 13 hores per streaming a través de la pàgina web del Diari.



El mitjà ha escollit un format diferent de l’habitual, enfrontant dos candidats diferents cada dia sobre temàtiques d’actualitat i d’interès per al país per tal de fomentar el debat i contrastar idees entre les diferents