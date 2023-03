Ajuts de 8.000 euros per adquirir un vehicle elèctric

Des de dijous es poden demanar les subvencions del programa Engega

El Govern ha obert l’edició del 2023 del programa Engega d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica, l’eficiència energètica i la seguretat del parc automobilístic. La convocatòria es va obrir el 9 de març, un dia després de ser publicat l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i s’acabarà el 15 de novembre del 2023 o una vegada esgotada la partida econòmica assignada. El finançament del programa Engega 2023, sigui per comprar un vehicle nou de mobilitat elèctrica, per desballestar un vehicle associat a aquesta compra, per desballestar un vehicle associat a la compra d’un vehicle nou energèticament eficient o