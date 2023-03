2.000 persones acudeixen a l'espectacle inaugural de les Finals de la Copa del Món

Actualitzada 13/03/2023 a les 22:38

L'espectacle inaugural de les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí Andorra 2023 ha acollit aquesta nit prop de 2.000 persones, l'acte ha tingut lloc a la plataforma de Soldeu, al peu de la pista Avet i s'ha retransmès en directe per Andorra Televisió i el canal Youtube de Grandvalira.Els espectadors s'han pogut endinsar en un viatge que partia de llegendes andorranes i pretenia transmetre alguns dels valors de Grandvalira: la cura pel medi ambient, la connexió amb el territori, l'esportivitat, la cooperació i l'autosuperació. El director artístic de l'espectacle, Jordi Puig (PROmotor), ha ressaltat l'espectacularitat i la complexitat tècnica de l'esdeveniment, en tractar-se d’un videomapatge sobre una pista d’esquí que Grandvalira va incorporar en el programa per primera vegada a les Finals del 2019.Enguany, i vist l’èxit de fa quatre anys, s’ha fet un pas més incorporant un fil conductor innovador dissenyat per Toni Lleonart, col·laborador de companyies com La Cubana o Els Comediants. Lleonart ha indicat que l'objectiu era “passar un missatge senzill i entretingut de respecte per a la natura, amb una visió feminista i amb una picada d'ullet a la història d'Andorra”. I és que durant l'espectacle han fet acte de presència personatges fantàstics molt populars a Andorra com la Dama Blanca o els Menairons.La part esportiva també ha tingut el seu moment en la projecció, amb la presentació de les diferents disciplines d'esquí alpí i dels esquiadors Top 5 de cadascuna d'elles. La cerimònia, que ha començat amb els parlaments del vicepresident de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i membre del Consell de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), Patrick Toussaint, del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, i del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha culminat amb un espectacle que combinava videomapatge, llum, so i pirotècnia.