Programa per a 'start-ups' d'esports de muntanya i d'hivern

Actualitzada 12/03/2023 a les 06:34

Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació, amb el suport del Global Sports Innovation Center impulsat per Microsoft (GSIC) i SPSG Consulting, llancen l’Andorra Sports Scale-Up Program, un programa de creixement empresarial de 3 mesos per a start-ups amb solucions per a esports de muntanya i d’hivern.Per engegar aquest programa, Andorra Business i el GSIC utilitzaran la seva experiència, coneixements i recursos per contribuir al desenvolupament i creixement d’start-ups i els ajudaran a convertir-se en importants empreses locals i internacionals dins el sector de l’esport.El programa, segons els organitzadors, se centrarà en l’ecosistema esportiu d’Andorra, connectat de manera natural amb el món dels esports. La convocatòria pretén identificar les solucions tecnològiques més prometedores que poden ajudar a millorar el sector, amb prioritat sobre les enfocades als esports d’hivern i muntanya, i que tinguin un alt potencial d’escalabilitat i internacionalització.Es pot optar a l’Andorra Sports Scale-Up Program si l’empresa està creada legalment; si es té un equip dedicat a temps complet; si es disposa d’un producte provat al mercat i amb potencial per implementar-lo a escala internacional; si es té capacitat d’atracció, preferiblement amb clients de pagament, en la indústria de l’esport: i si el promotor-representant individual de l’start-up és major d’edat i té capacitat legal per estar vinculat a l’empresa. No es pot ser empleat, gerent, soci, ni mantenir una relació comercial amb Andorra Business, Andorra Recerca i Innovació, o el GSIC en el moment de la sol·licitud. Les inscripcions són obertes fins al 14 d’abril.