L'enamorat de Cuba

El nou ambaixador d’Espanya al Principat destaca pels seus anys com a cònsol a l’Havana, on va viure moments històrics del país

La veritat que Andorra no és el Brasil. Tampoc no és l’Havana. Però ser ambaixador sempre deu tenir glamur. És potser el que deu estar pensant el nou ambaixador del país veí del sud al Principat: Carlos Pérez-Desoy Fages. Nascut a Girona el 7 de juliol del 1962, Pérez-Desoy és diplomàtic de carrera. Va començar com a advocat al col·legi de Barcelona el 1985, quatre anys més tard, després de ser tinent de complement de l’exèrcit de l’aire espanyol, va passar a la direcció general d’Àfrica i l’Orient Mitjà del Ministeri d’Exteriors i Cooperació, càrrec que va desenvolupar fins a