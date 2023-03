L'any passat es va tancar amb dues persones mortes en accident laboral

Els sinistres es van enfilar el 2022 fins a 3.730, 330 més que fa dos exercicis

Dues persones van perdre la vida en accident laboral l’any passat, segons les dades elaborades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Es tracta de la xifra més alta des del 2009, any en què van morir cinc persones en l’accident a les obres del túnel dels Dos Valires a la Massana. Cal anar al 2008 per trobar una xifra similar de morts en accident laboral, dos n’hi va haver aquell any. Una persona va perdre la vida a la feina els anys 2021, 2020, 2018, 2017, 2012 i 2006, i no hi va haver cap accident laboral mortal