Actualitzada 11/03/2023 a les 06:36

El Govern presentarà la setmana vinent la segona edició del programa AWE –per les sigles en anglès– destinat a dones emprenedores. Es tracta d’un programa impulsat pel Consolat General dels EUA a Barcelona i per Andorra Business, en col·laboració amb l’ADA, que té com a objectiu ajudar en el desenvolupament de projectes liderats per dones. La presentació anirà a càrrec del ministre Jordi Gallardo i l’ambaixadora dels EUA a Espanya i Andorra, Julissa Reynoso.