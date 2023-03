Els empresaris han demanat sobretot per qüestions genèriques que pot comportar el text que s’acabi firmant amb les instàncies comunitàries

El punt fix d’informació a l’empresari sobre l’acord d’associació que s’està negociant amb la Unió Europea (UE), que es va posar en funcionament ara fa tot just un mes, ha rebut fins al moment 11 consultes. La majoria de les demandes que ha fet el teixit empresarial són de caire genèric en relació als canvis que pot suposar per al país el text que s’acabi signant finalment entre les parts. L’objectiu de l’acord d’associació, la diferència que hi ha entre associació i adhesió, les repercussions fiscals que se’n derivaran o el significat de la lliure circulació de persones i mercaderies,