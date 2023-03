Les denúncies per delictes tecnològics presentades davant de la policia van ser 160 l’any passat, tot i que es considera que els casos reals són més

Els delictes tecnològics estan experimentant un creixement important en els últims anys. Andorra, tot i ser un país de petites dimensions i per tant de reduïda població, no n’és una excepció. Així es dedueix de les estadístiques que elabora el Grup de Delictes Tecnològics de la policia, segons les quals l’any passat es van registrar un total de 160 denúncies relacionades amb aquest tipus de delicte. Aquesta xifra està per sota de les corresponents al 2021 (194) i el 2020 (207), tot i que és molt superior a la del 2019 (52). La quantificació d’aquest tipus de delictes pot resultar,