Judici en suspens

Corts sobreseu provisionalment la causa contra un home acusat de violència domèstica pel seu estat mental.

El Tribunal de Corts va notificar ahir que sobreseu provisionalment el judici contra un home acusat d’un delicte major d’amenaces de mort amb arma i d’un delicte menor de maltractaments en l’àmbit domèstic. El processat pateix una malaltia mental orgànica que, a ulls de la justícia, l’impedeix comprendre els fets dels quals se l’acusa i defensar-se correctament.



A mitjans de febrer, la malaltia de l’acusat també va obligar a suspendre la vista oral en què se l’havia de jutjar. Els pèrits van concloure que l’acusat no es trobava capacitat per exercir el dret de defensa ni per comprendre el procediment judicial.