Andorra participa a la 67a edició de la comissió de les Nacions Unides sobre la dona

Actualitzada 11/03/2023 a les 07:29

Andorra va prendre part ahir de la 67a sessió de la comissió de les Nacions Unides sobre la condició jurídica i social de la dona, celebrada a la seu de l’ONU a Nova York entre el 6 i el 17 de març. La delegació del país va estar encapçalada per la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Mònica Álvarez, i la sessió tracta la innovació, els canvis tecnològics i l’educació en l’era digital per assolir la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i de les nenes.Álvarez va destacar en la seva intervenció la necessitat d’incloure dones i nenes en els canvis tecnològics actuals per “assolir una transformació digital efectivament igualitària”.