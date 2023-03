Alerta per possible presència de llet en una beguda d'ametlla

Salut informa del problema d’etiquetatge

El Ministeri de Salut, a través de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAE), va informar ahir que l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN OA) ha llençat una alerta sanitària advertint a les persones amb al·lèrgia o intolerància alimentària per la presència de llet no inclosa en l’etiquetatge a productes de la marca Alpro.



Concretament, l’executiu va informar a través d’un comunicat que el producte comercialitzat que té la presència de llet que no està inclosa en l’etiquetatge és la Bebida de Almendra de la marca Alpro, que es ven en envasos d’un litre, i que tenen la data